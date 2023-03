Laporta risponde al Real: «Il Barça è vittima di una campagna in cui sono già tutti coinvolti»

Su Twitter: “Il Barça è innocente. Nessuna sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo l’innocenza del club. Molti dovranno rettificare”

Non si è fatta attende la risposta del Barcellona dopo la richiesta del Real Madrid di essere ammesso al processo contro il club catalano per il “caso Negreira”. Il presidente del club blaugrana Joan Laporta ha risposto su Twitter scrivendo:

“Il Barça è vittima di una campagna in cui sono già tutti coinvolti”.

In un altro tweet Laporta scrive rivolgendosi ai tifosi del Barcellona

“State calmi. Il Barça è innocente di ciò di cui è accusato e vittima di una campagna contro il suo onore in cui ora sono coinvolti tutti. Nessuna sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo l’innocenza del club. Molti dovranno rettificare”.

Il presidente del Barcellona si era già speso sul “caso Negreira” dichiarando a Círculo Ecuestre:

«Stanno conducendo una campagna per danneggiare gli interessi del club. È una campagna volta a controllare il club. LaLiga non ha accettato che il Barça non abbia firmato con CVC, cosa che ci ha costretto a vendere i diritti televisivi per 50 anni. Noi trovare soluzioni migliori».

Il Mundo Deportivo informa che la risposta di Laporta sarà poi l’unico comunicato il Barcellona emetterà sulla vicenda.

