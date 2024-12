De Zerbi candidato alla panchina del Manchester United se partirà Ten Hag (Daily Mail)

Gli altri candidati sono McKenna, Frank, Tuchel e Pochettino. Il club non ha ancora deciso se esonerare Ten Hag che ha vinto l’FA Cup

De Zerbi candidato alla panchina del Manchester United del dopo Ten Hag. Lo scrive il Daily Mail.

Il quotidiano inglese definisce Roberto De Zerbi

come un candidato a sorpresa per il lavoro di allenatore del Manchester United se il club decidesse di licenziare Erik Ten Hag.

Gli altri candidati oltre a De Zerbi

Il Mail Sport ha appreso che lo United ha sondato il bresciano tramite intermediari la scorsa settimana oltre a parlare con gli agenti che rappresentano Kieran McKenna, Thomas Frank, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino. Rientra nella programmazione per la potenziale partenza di Ten Hag.

Lo United ripercorrerà in modo approfondito la stagione per decidere se a Ten Hag sarà permesso di lavorare l’ultimo anno del suo contratto triennale. L’olandese è partito per una breve vacanza ed è all’oscuro delle mosse del club. Ten Hag è fermamente convinto di aver fatto abbastanza per rimanere allo United dopo aver vinto trofei in ciascuna delle sue due stagioni.

Sabato lo United ha battuto il Manchester City in finale di FA Cup.

De Zerbi (44 anni) ha lasciato il Brighton alla fine di questa stagione dopo essere arrivato undicesimo. Ciononostante il tecnico è osannato dalla stampa europea. Per il Daily Mail

L’italiano si è scontrato con il proprietario del Brighton Tony Bloom per diversi acquisti la scorsa stagione.

Celebrato dai giornali tedeschi: “Le sue idee stanno cambiando il calcio”

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati del momento, anche da colleghi molto più esperti di lui. La Faz ha analizzato il perché del tanto successo del tecnico italiano del Brighton.

Ogni volta che c’è un possibile cambio di allenatore in uno dei club più grandi, tra le tante voci si sente sempre il nome di De Zerbi. Ha vinto solo la Coppa Italia di Serie C e la Supercoppa ucraina, ma il suo lavoro è comunque molto apprezzato in Inghilterra; non farebbe scalpore se prendesse la panchina del Liverpool. Klopp gli ha detto quando l’ha incontrato: «Deve continuare a stravolgere il mondo del calcio». Ma il tecnico italiano è anche nella lista di Bayern Monaco e Barcellona.

Ma perché i club si interessano a un allenatore la cui sua attuale squadra è a metà classifica? La risposta si trova osservando come il Brighton gioca a calcio, con probabilmente l’approccio tattico più innovativo degli ultimi dieci anni. Per spiegare perché il lavoro di De Zerbi è così rivoluzionario è necessaria una breve escursione nella teoria del calcio moderno, sul concetto di “gioco di posizione”, in sostanza un’invenzione di Johann Cruyff. In parole povere, si tratta di occupare diverse zone di campo, non importa quale giocatore; ciò rende più difficile per l’avversario difendersi e prendere la palla. A prima vista anche De Zerbi punta soprattutto sul possesso palla. Da quando allena il Brighton, solo il Manchester City ha avuto più possesso palla in Premier League.

Prosegue la Faz:

De Zerbi ha ampliato questa teoria: il difensore, fermo con la palla tra i piedi, provoca l’attaccante avversario. E così inizia una manovra veloce, con i giocatori che possono scegliere tra diverse opzioni in ogni situazione. In Inghilterra oggi viene chiamato “De-Zerbi-Ball” quando una squadra combina passaggi tra i difensori con passaggi rischiosi, ma netti. La cosa più notevole è che è riuscito a fare tutto questo nonostante i giocatori a sua disposizione non fossero dei super campioni. Ma ne ha portati molti a un livello alto, come Alexis MacAllister, Pascal Groß, La domanda su cosa potrebbe realizzare De Zerbi con le sue idee se gli fosse permesso di lavorare con una squadra piena di giocatori di punta sembra quindi troppo eccitante per lasciarla senza risposta a lungo termine.

