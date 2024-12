Di Lorenzo punto fermo del Napoli di Conte (Sky)

Una valutazione molto diversa da quella dell’agente del calciatore che oggi ha confermato la volontà del capitano di lasciare

Si susseguono le ipotesi di mercato per il Napoli. Dopo il nome caldissimo di Antonio Conte per la panchina azzurra, è arrivata anche la notizia, dalla voce dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, che il capitano vorrebbe lasciare: «Senza la necessaria fiducia Di Lorenzo ha voglia di andare via da Napoli. Abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita, cambia tutto però se la società esprime questo pensiero»

Secondo quanto riportato da Sky Sport però, la situazione potrebbe stravolgersi in seguito alle considerazioni di Antonio Conte:

“Conte ha un’opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell’agente. Per l’allenatore Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore. Per Conte, però, non ci sono dubbi sul futuro del capitano, avendolo sottolineato già al direttore sportivo Manna nelle ultime ore”

Scambio Chiesa-Di Lorenzo

Di parere diverso è Alfredo Pedullà che ha lanciato la suggestione di uno scambio tra Juve e Napoli di Chiesa e Di Lorenzo

«Juve più che Inter, non solo per una scelta di Di Lorenzo, ma anche come logica della Juve alla ricerca di esterni».

La situazione di Chiesa

«Venerdì ho spiegato che Chiesa non è blindato nelle idee della Juve e di Thiago Motta. Non perché non sia considerato di qualità, ma perché bisogna incastrare i calciatori nelle ideologie di un allenatore. Ecco perché i negoziati per il rinnovo del contratto non sono partiti. Ci sono situazioni molto aperte, però attenzione a Di Lorenzo-Chiesa. Conte considera Chiesa il miglior esterno difensivo per distacco. Conte lo avrebbe voluto fortemente mentre era all’Inter. Conte ha un grande rapporto con il padre di Chiesa»

