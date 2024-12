Buongiorno del Toro, obiettivo numero uno di Conte al Napoli (Schira)

Il Napoli ha aperto trattative con i suoi agenti. Il Cairo chiede € 40 milioni per venderlo.

Prima ancora della firma di Antonio Conte per la panchina del Napoli, è già partita la lunga serie di calciatori che, secondo gli esperti, arriverebbe in azzurro con il nuovo tecnico.

Per Nicolò Schira ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, considerato da Conte come l’obiettivo numero uno. Cairo chiede 40 milioni per il centrale del Torino

#Torino’s vice captain Alessandro #Buongiorno is Antonio #Conte’s main target as new centre-back. #Napoli have opened talks with his agents. Cairo asks €40M to sell him. #transfers

Il vice capitano di #Torino Alessandro #Buongiorno è l’obiettivo principale di Antonio #Conte come nuovo difensore centrale. #Napoli hanno aperto trattative con i suoi agenti. Il Cairo chiede € 40 milioni per venderlo.

Altra discussione di queste ore, quella riguardante il capitano del Napoli, Di Lorenzo che secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe importante per Conte

“Conte ha un’opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell’agente. Per l’allenatore Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore. Per Conte, però, non ci sono dubbi sul futuro del capitano, avendolo sottolineato già al direttore sportivo Manna nelle ultime ore”

Mentre sarebbe punto uno scambio con Chiesa della Juve secondo Pedullà

«Venerdì ho spiegato che Chiesa non è blindato nelle idee della Juve e di Thiago Motta. Non perché non sia considerato di qualità, ma perché bisogna incastrare i calciatori nelle ideologie di un allenatore. Ecco perché i negoziati per il rinnovo del contratto non sono partiti. Ci sono situazioni molto aperte, però attenzione a Di Lorenzo-Chiesa. Conte considera Chiesa il miglior esterno difensivo per distacco. Conte lo avrebbe voluto fortemente mentre era all’Inter. Conte ha un grande rapporto con il padre di Chiesa»

