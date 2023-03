Il Real vuole essere ammesso al processo del “Caso Negreira” come parte lesa

“Il Real Madrid esprime la sua profonda preoccupazione per la gravità dei fatti e, a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento”.

Il Real Madrid rende noto, che dopo il Cda di emergenza di stamattina, vuole chiedere di essere ammesso al processo contro il Barcellona per il “caso Negreira”. Il club madridista ha motivato la sua volontà tramite i canali ufficiali dove si legge che “a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento non appena il giudice lo aprirà alle parti danneggiate”.

Il Real quindi vuole partecipare al processo come parte lesa a causa del rapporto che il Barcellona ha avuto con l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo Negreira. Nel comunicato si legge:

“Il consiglio di amministrazione del Real Madrid CF, nella sua riunione tenutasi oggi, ha appreso delle gravi accuse mosse dalla Procura di Barcellona contro l’FC Barcelona, ​​​​due dei suoi presidenti, Josep María Bartomeu e Sandro Rosell, e gli ex amministratori Albert Soler e Óscar Grau, sulla base di potenziali reati, tra gli altri, di corruzione in ambito sportivo, nell’ambito dei rapporti instaurati da detto club con l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, José María Enríquez Negreira.

Il Real Madrid esprime la sua profonda preoccupazione per la gravità dei fatti e ribadisce la piena fiducia nell’azione della giustizia e ha concordato che, a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento non appena il giudice lo aprirà alle parti danneggiato”.

Marca rivela:

“Il Real Madrid ha passato due decenni a denunciare situazioni che considerava strane, tutte legate all’arbitrato. Non ha aderito alla lettera de LaLiga perché non poteva essere votato da tutte le squadre e perché non aderirà a nessuna iniziativa promossa da LaLiga.

Il club bianco si sente colpito da tutto ciò che è stato denunciato e quello che cerca è che i colpevoli vengano puniti se finalmente viene dimostrato che tutto è come sembra e che i soldi pagati a Enríquez Negreira sono stati utilizzati per ottenere l’assistenza arbitrale”.

