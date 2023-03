Kvaratskhelia non si muoverà da Napoli: a giugno il rinnovo (CorSport)

Più incerto il destino di Victor Osimhen, su cui ci sono tutte le big d’Europa. Occorrerà aspettare l’incontro tra De Laurentiis ed il suo agente

Kvaratskhelia non si muoverà da Napoli, ma cosa ne sarà di Victor Osimhen a fine stagione è difficile da immaginare, scrive il Corriere dello Sport. Sull’attaccante nigeriano del Napoli ci sono occhi puntati da parte dei club di tutta Europa. Quest’anno ha incantato tutti: un rendimento eccezionale, unito ad un netto strapotere fisico in mezzo al campo. De Laurentiis vorrebbe trattenerlo, scrive il Corriere dello Sport, ma resterà da vedere quali offerte arriveranno sul tavolo del presidente del Napoli. Osimhen oggi vale almeno 150 milioni di euro, difficile dire di no a certe cifre.

“Osimhen è l’uomo che può riscrivere la sua stessa storia: è stato l’acquisto più ricco del Napoli e potrebbe diventare la cessione più ricca di sempre. Nessuno come lui, in ogni caso. De Laurentiis vorrebbe tenere tutti i suoi fenomeni, certo, ma ha precisato che c’è sempre la proposta indecente: mezza Europa è assetata di centravanti e Osi in questo momento è sul podio dei più grandi”.

Lo vogliono United, Psg, Chelsea, Bayern, Real. Mentre il Napoli studia l’eventuale erede e guarda in casa di Atalanta e Udinese.

“in qualità di erede eventuale ha messo nel mirino innanzitutto Hojlund (Atalanta) e poi Beto (Udinese)”.

Fino a fine stagione, quando ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e l’agente del nigeriano, Calenda, è impossibile definire uno scenario.

Il quotidiano sportivo dà invece per certa la permanenza a Napoli di Kvaratskhelia.

“Kvaratskhelia non si muoverà: rinnoverà e resterà. Appuntamento a giugno”.

