“Il Napoli ha un’occasione irripetibile in Champions, faccia turn over contro il Milan” (Gazzetta)

Il quotidiano a Spalletti: “Perché schierare in campionato la squadra migliore, con il rischio che qualcuno si faccia male?”

La Gazzetta scrive di Napoli-Milan di campionato del prossimo 2 aprile e lo fa in prospettiva Champions.

Il vantaggio accumulato permette a Luciano Spalletti di porsi una domanda legittima, ammesso e non concesso che intenda porsela: perché schierare la squadra migliore, con il rischio che qualcuno si faccia male? Non sarebbe più conveniente lasciar fuori qualche pezzo grosso in vista del doppio confronto di Champions? Il discorso è delicato, le concorrenti del Milan si aspettano che il Napoli si presenti al meglio, la legge dello sport impone che si vada sempre al massimo. In sincerità, senza ipocrisie, se fossimo in Spalletti, guarderemmo però ai quarti di Champions e cercheremmo di minimizzare l’impatto della partita con il Milan in campionato. Il Napoli ha per le mani un’occasione rara, forse irripetibile.

Il “doblete”, l’accoppiata campionato-Champions, non è un’utopia stravagante. Si può fare e giustifica qualche calcolo utilitaristico.

