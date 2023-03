Il messaggio di Spalletti alla squadra: il tempo passa una sola volta

Il commento del Corsport: da questo momento si alza il livello della concentrazione, ne va della carriera di un gruppo e della gioia di molti

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano si sofferma sulle parole di ieri di Luciano Spalletti al premio Bearzot:

I calciatori bisogna che stiano attenti, perché il tempo passa una volta sola, dice Spalletti, portando ad esempio i suoi sessantaquattro anni di vita e di calcio senza che una congiuntura simile, scudetto e Champions a portata di mano, sia mai capitata. Che messaggio vuol mandare il visionario leader dello spogliatoio azzurro?

Quello di Spalletti ai suoi fortunati ragazzi è un messaggio da non lasciar cadere. Il tempo in cui tutto si dispone nella maniera migliore può anche non passare mai nella vita di uno sportivo. Se accade anche una sola volta, è un’occasione da non perdere. Lo scudetto e la Champions vanno incontro alla bonaccia della virtù in poco più di due mesi. Da questo momento si alza il livello della concentrazione: ogni gesto e ogni parola devono evitare che una maligna soffiata di vento scompagini l’equilibrio magico raggiunto. Ne va della carriera di un gruppo e della gioia di molti.

