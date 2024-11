La vittoria azzurra è quotata a tra 1,91 e 1,88; quella della Roma invece è data a 4. Pareggio quotato pressocché da tutti allo stesso modo a 3,60

Scommesse: che strano, per i bookmaker il Napoli è nettamente favorito sulla Roma

Oggi il Napoli affronta in casa la Roma di De Rossi. Doveva essere uno scontro diretto, ma la sconfitta contro l’Empoli ha infranto i sogni europei della squadra di Calzona. La matematica ancora non condanna il Napoli, ma le cinque partite rimaste non lasciano spazio ad altri passi falsi. Gli azzurri dovrebbero fare filotto, a cominciare da questo pomeriggio (fischio d’inizio al Maradona alle 18) contro una Roma che con De Rossi sta volando. 29 punti in 13 partite per i giallorossi, ritmo da Champions, al passo di Inter e Bologna.

Scommesse, le quote dei principali bookmaker

Nonostante le deprimenti prestazioni del Napoli, i bookmakers comunque danno per favorita la squadra di Calzona, e di parecchio. La vittoria azzurra è quotata a tra 1,91 e 1,88 da Bet365, William Hill, Snai, Netbet e LeoVegas. La vittoria della Roma invece è data a 4, solo Netbet e LeoVegas danno qualche chance in più (3,80 e 3,90). Pareggio quotato pressoché da tutti allo stesso modo a 3,60.

Per Bet365, l’1 è dato 1.91, il pareggio a 3.60 e la vittoria della Roma a 4.00. William Hill quota la vittoria del Napoli 1.91, l’x a 3.50 e il 2 a 4.00. Salgono le chance di vittoria della Roma per Netbet: il 2 quotato a 3.80, l’x a 3.60 e l’1 a 1.96. Sulla stessa linea anche LeoVegas: 1 a 1.88, x a 3.50 e 2 a 3.90.

La Roma di De Rossi più simile al Napoli di Spalletti del Napoli

Oggi si gioca Napoli-Roma. Un confronto che vale tanto per entrambe le squadre. Quella di De Rossi deve consolidare il quinto posto che significherebbe Champions, la squadra di Calzona per l’orgoglio e per continuare a sperare in qualcosa di più della Conference League. La Gazzetta mette a confronto le due squadre.

“Rinascita DDR La Roma è resuscitata con De Rossi, arrivato in panchina dalla seconda metà di gennaio, alla ventunesima: era al nono posto, adesso è quinta. Sono trascorsi tredici turni e ventinove punti. Soltanto l’Inter (35) e il Bologna (30) hanno fatto meglio. Nello stesso periodo il Napoli ne ha collezionati soltanto 18 con Calzona e Mazzarri. Il nuovo 4-3-3 di De Rossi s’avvicina al 4-3-3 di Spalletti più di quello del Napoli attuale. Non per le dinamiche — troppo diverse le mediane e gli interpreti — ma per lo spirito, l’intraprendenza, l’imprevedibilità”.

