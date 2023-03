Il Consiglio di Stato dà ragione alla Juve e torto alla Figc, la carta va consegnata alla difesa

Confermato il provvedimento del Tar. Importante vittoria della difesa speranzosa che la carta possa invalidare la penalizzazione.

La Juventus vince un importante round dal punto di vista della contesa giudiziaria. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Figc per non consegnare alla difesa l’ormai celebre carta Covisoc. Il Consiglio di Stato ha confermato il parere del Tar. A questo punto la Juve potrebbe vedersi invalidare la sentenza del meno 15 per mancato rispetto dei tempi.

Scrive la Gazzetta:

la Figc ha immediatamente disposto la consegna del documento che potrebbe rappresentare una violazione dei tempi procedurali dell’intero percorso giudiziario sportivo del caso Juve-plusvalenze e puntare a cancellare il -15 deciso dalla Corte d’Appello nel terzo grado di fronte al Collegio di garanzia del Coni. La Federazione mostrerà il documento, che non ritiene in alcun modo “rischioso” sul fronte processuale, ma andrà avanti nell’iter davanti al Consiglio di Stato. Oggi si è espresso infatti un giudice monocratico, il 23 marzo ci sarà comunque l’udienza davanti all’organo collegiale.

Il Consiglio di Stato respinge la #Figc ❌ Vi aspettiamo LIVE alle ore 18.00 😉 pic.twitter.com/KlZ2SEFwmQ — Juventibus (@juventibus) March 11, 2023

Scrive la Gazza che

Il decreto firmato dal presidente della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, Paolo Giovanni Nicolò Lotti, motiva la decisione “considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica” e valutando “la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta riservata alle sole ipotesi di ‘estrema gravità e urgenza’ e quindi collegata a un danno definibile come ‘catastrofico’ per la parte deducente”.

