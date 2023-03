«Tra Osimhen e la Premier c’è di mezzo De Laurentiis, negoziare con lui è difficilissimo»

Horncastle alla Bbc: “Saranno in molti a contattarlo, poi dopo un mese di trattative si chiederanno se ne valeva la pena o no. C’è un motivo se Koulibaly è andato via solo a 30 anni”

Si fa presto a dire che Osimhen l’anno prossimo giocherà in Premier League. Se lo chiede anche la Bbc, ricordando che “solo Erling Haaland del Manchester City e Harry Kane del Tottenham hanno segnato più gol nei primi cinque campionati europei”. Lo definisce “un vero numero nove, il suo telaio alto 1,85, il ritmo e la finitura lo rendono quasi ingiocabile a volte”. La risposta l’ha data James Horncastle, giornalista di The Athletic esperto di calcio italiano, al podcast Football Daily di BBC Radio 5 Live.

“Osimhen costerebbe più di 100 milioni di euro, anzi probabilmente è più vicino a 150 milioni di euro”. Ma soprattutto c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis: “L’unica cosa che può contrastare l’inevitabilità è che alla fine negoziare con il Napoli non è mai facile. C’è una ragione per cui Kalidou Koulibaly è arrivato al Chelsea solo a 30 anni”. Gli inglesi provavano a prenderlo dal 2016…

E ancora: “Il Chelsea era pronto a prendere Dries Mertens quando Frank Lampard era l’allenatore nel 2020 e invece è andato via, l’estate scorsa al Galatasaray, solo quando il Napoli gli ha detto che non gli avrebbero rinnovato il contratto. Sarà lo stesso con Victor Osimhen. Sono sicuro che molti club si metteranno in contatto con il presidente e dopo un mese di trattative penseranno se ne valga davvero la pena o no. Questa è sempre stata la grande forza di De Laurentiis”.

