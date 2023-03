L’Equipe esalta Osimhen il centravanti che segna grazie al suo pressing

La Francia celebra il nigeriano che da solo costringe gli avversari all’errore e ne approfitta

“Victor Osimhen è un attaccante che gioca dal primo all’ultimo minuto con la constante convinzione che gli avversari commetteranno un errore”. Così L’Equipe descrive una delle caratteristiche che l’attaccante nigeriano ha mostrato nell’arco di questa stagione. Nell’articolo della testata francese si sottolinea come il pressing sui difensori sia tale da portarli indurli in errore, partendo dal gol contro lo Spezia, dove raggiunse l’altezza 2 metri 58 per superare Dragowski e portare il Napoli in vantaggio.

“Per la quarta volta nella sua stagione, il nigeriano puniva così gli avversari. Nella sequenza che ha portato al 15º gol dell’attaccante in Campionato, tre elementi saltano agli occhi: il rinvio avversario sbagliato; il contrasto tra una difesa ferma e un attaccante in movimento; le qualità atletiche eccezionali del marcatore. Quando il pallone si abbassa dopo essere stato tirato male, Osimhen salta più in alto di tutti per segnare. Inizialmente situato a fianco del difensore della Spezia più a destra dell’immagine, ha saputo fiutare il colpo. I suoi avversari sono, invece, rimasti piantati“.

La voglia di Osimhen di pressare porta ad un altro episodio contro l’Ajax

“Quel giorno, mentre il Napoli affrontava l’Ajax, una squadra non proprio famosa per commettere errori di rilancio, Osimhen lanciò l’ennesimo pressing. E fu premiato“.

L’altra analisi che propone L’Equipe è sulla voglia di arrivare per primo sulle seconde palle prendendo come esempio il gol contro la Salernitana.

“Le sue capacità fisiche gli danno, in qualche modo, i mezzi per le sue ambizioni”.

Il giornale francese sottolinea come questa ricerca degli spazi ha portato ad Osimhen il 42% dei suoi gol, sfruttando spazi ed errori che lo hanno reso un attaccante temibile anche in Europa.

