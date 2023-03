Hojbjerg a Conte: «Dovrebbe prima chiarirsi con se stesso e poi con noi»

Dal ritiro danese: «Non lo fai se sei arrivato ai quarti di finale di Champions League e se sei in semifinale di FA Cup, ma siamo dove dobbiamo essere in Premier»

Il centrocampista del Tottenham, Pirre-Emil Hojbjerg, ha parlato dal ritiro della Danimarca toccando anche la vicenda legata allo sfogo di Antonio Conte. L’ex Inter non è riuscito a trattenere la rabbia dopo il pareggio esterno contro il Southampton, dove gli Spurs si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-3 in 17 minuti, definendo i giocatori “egoisti che non hanno voglia di vincere per davvero”. Il danese ha espresso prima supporto all’allenatore ma poi gli ha consigliato di schiarirsi le idee.

Hojbjerg a Conte

«Penso che tutti abbiamo visto la conferenza di Conte. Ha tenuto una conferenza stampa molto onesta e molto aperta. È perché non è soddisfatto. Non lo fai se sei arrivato ai quarti di finale di Champions League e se sei in semifinale di la Coppa d’Inghilterra. Deriva dal fatto che, sfortunatamente, non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo come squadra e club. Siamo ancora dove vogliamo e dobbiamo essere in Premier League. Ma sì, è difficile. Capisco che se vuoi avere successo come squadra, hai bisogno di 11 uomini impegnati in un progetto e in una cultura. Ma penso che debba approfondire come si sente lui, prima che tu come giocatore possa iniziare a capire cosa chiede».

La Bbc inoltre rivela che il futuro di Conte sarà segnato già in questa pausa per le nazionali. Infatti, il Tottenham starebbe pensando ad una soluzione interna e a chiudere anticipatamente l’avventura del tecnico italiano; avendo anche il contratto in scadenza il prossimo giugno. Tra i nomi circolati c’è anche il possibile ritorno di Pochettino sulla panchina degli Spurs.

