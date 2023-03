Hakimi indagato ufficialmente per stupro

Lo scorso 25 febbraio questa ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata dal calciatore del Paris

A meno di una settimana dall’apertura di un’inchiesta su Achraf Hakimi per sospetto stupro , il giocatore del Psg è stato incriminato ufficialmente dalla Procura francese. La vittima è una donna di 24 anni che aveva conosciuto il giocatore su internet. Lo scorso 25 febbraio questa ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata dal calciatore del Paris, che era solo in casa – moglie e figli erano a Dubai. Lui non era con la squadra perché infortunato. A rivelare la notizia è L’Equipe

La ragazza non voleva sporgere denuncia, ma le autorità hanno agito d’ufficio. I due si sarebbero conosciuti sui social a metà gennaio e si sono visti per la prima volta sabato scorso, quando Hakimi avrebbe abusato della ragazza. La donna poi dopo avergli rifilato un calcio è riuscita a scappare ed ha trovato il prezioso aiuto di un amico che è andato a prenderla e l’ha accompagnata alla polizia.

Nei giorni scorsi era parso calmo e sereno al FIFA The Best. Giovedì è stato interrogato dagli investigatori dell’Hauts-de-Seine. Poi è stato incriminato da un giudice istruttore ed è stato posto sotto il controllo giudiziario. Ciò non significa che finirà in galera. Questo provvedimento di fatto gli limiterà la libertà, e sarà posto sotto il controllo giudiziario in una serie di attività.

