Giuntoli: «Il mister non si attacca agli alibi ma abbiamo passato due mesi difficili»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions contro il Manchester City di Guardiola.

Giuntoli: «Faremo qualcosina nel mercato di gennaio»

«Abbiamo una squadra giovane con tanti debuttanti. Sono gare importanti perché ti fanno capire a che punto sei, ti fanno crescere».

«Pensiamo poco all’esterno. Vogliamo fare meglio e di più. Chiaro che il mister non si attacca a degli alibi. Abbiamo passato due mesi difficili con giocatori contanti. Si è visto attaccamento straordinario dei ragazzi che hanno dato tutto».

La Juve del lottare per un posto in Champions ma c’è concorrenza:

«C’è una bella lotta in campionato, in primavera sapremo la verità. Dobbiamo cercare di recuperare i giocatori e fare qualcosina nel mercato di gennaio».

Sul mercato:

«Noi abbiamo una esigenza in difesa, sicuramente lì dovremo intervenire. Poi vediamo le opportunità».

