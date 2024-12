Toni scherza con Guardiola: «Perché avevi il 9? Era l’ultimo numero rimasto, nessuno lo voleva»

A Prime: Chi ti piace della Juve? «Ce ne sono tanti. Non faccio nomi» Toni scherza «Così li comprate» e Pep sta al gioco «Giusto, i più costosi».

Lunga intervista a Pep Guardiola trasmessa da Prime nel pre partita della sfida tra City e Juventus. Ad accogliere l’allenatore spagnolo c’è Luca Toni.

Hai avuto grandi allenatori come Mazzone, Cruijff anche Mourinho, c’è qualcosa che ti sei portato dietro sopratutto in un momento di difficoltà come questo?

«Da tutti ho portato qualcosa. Io come giocatore non giudicavo se mi facevano giocare o meno, in questo ero molto più intelligente di te (scherza con Toni), che tu facevi le critiche agli allenatori se non i facevano giocare. Ero più avanti. Ho preso qualcosa da tutti perché ho sempre pensato perché lo fa, c’è una ragione».

Leggi anche: Guardiola: «Non allenerò un’altra squadra dopo il City. Magari una Nazionale o mi darò al golf»

Nessuno in particolare?

«Cruijff con me è stato indimenticabile, sono stato 6 anni con lui. Lui era bravo tatticamente, leggeva 10 volte prima».

Chi ti piace della Juve?

«Ce ne sono tanti. Non faccio nomi» Toni scherza «Così li comprate» e Pep sta al gioco «Giusto, i più costosi».

Haaland come sta?

«Sta bene è carichissimo, è una fortuna che quest’anno non è infortunato».

Mi hanno portato questa maglia, il 9, la tua maglia, volevi fare il centravanti, perché il 9?

«Era l’unico numero che rimaneva. Nessuno lo voleva, era troppa pressione, il 9 deve far vincere la squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata