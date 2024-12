Napoli, c’è l’interesse dell’Arabia e del Betis per Spinazzola (Di Marzio)

“Al momento nulla di accattivante in Italia”, scrive l’esperto di calciomercato su X. In caso di addio, a Napoli potrebbe arrivare Biraghi

Il Napoli pensa al mercato di gennaio. Oggi pomeriggio le voci su un possibile addio di Spinazzola dopo poco più di sei mei. Al suo posto potrebbe arrivare Biraghi, ai ferri corti con il tecnico Palladino e ai margini della Fiorentina. Prima però è necessario trovare una soluzione che vada bene al Napoli e a Spinazzola. Per adesso, secondo quanto riporta Di Marzio, si registra l’interesse dall’Arabia Saudita e una dal Betis per l’esterno italiano.

Di Marzio: “Al momento nulla di accattivante dall’Italia”

L’esperto di calciomercato su X:

“Calciomercato | Napoli, primi interessi di Betis e squadre in Arabia Saudita per Spinazzola. Al momento nulla di accattivante in Italia”.

Sky Sport, Spinazzola potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio

Potrebbe essere già finita l’esperienza di Leonardo Spinazzola a Napoli. Con il passaggio alla difesa a 4 infatti l’ex Roma ha trovato meno spazio rispetto alle prime settimane, e dopo aver parlato con Conte si è aperta la porta a una possibile separazione.

Secondo Sky Sport, gli azzurri per sostituirlo pensano a Cristiano Biraghi, che nelle ultime partite ha giocato poco e che non è stato convocato da Palladino per scelta tecnica per la sfida contro il LASK in Conference League di domani. Il capitano viola, in scadenza di contratto a giugno 2025, andrà sicuramente via a gennaio e a quel punto se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola potrebbe fiondarsi su di lui.

A FirenzeViola, l’agente di Biraghi Mario Giuffredi aveva detto: «A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi. Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Quello che ha fatto in questo periodo quando è sceso in campo è stato importante. Nell’ultimo periodo ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro».

