Di Canio: «Prima col City dovevi solo pregare, ora sai di poter vincere»

La Juve sorprende e domina la sfida contro il City in Champions League vincendo per 2-0. Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del successo della Juventus:

«La Juventus ho detto che deve trovare ancora la propria identità, ma contro questo City ho sempre pensato che potesse farcela. Una volta contro il City ti chiudevi e speravi. Ora se ti chiudi loro non hanno più un gioco annichilente e quindi ti danno possibilità di vincere. Prima dovevi solo pregare, ora sei quasi sicuro di avere possibilità di batterli.

La Juventus ha giocato con grande applicazione e attenzione nello stretto nel primo tempo, poi nel secondo tempo il City si è allungato e allargato, i centrocampisti non sono più riusciti a chiudere e i difensori sono un disastro in questo momento. Prima anche le sfuriate di Guardiola erano motivanti, ora sembrano quasi respingenti da parte dei giocatori, mi sembra ci sia una reazione avversa. Ha fatto record su record e così facendo ha consumato tutti i giocatori, secondo me quando gli hanno proposto il rinnovo lui doveva ringraziare e dire che sarebbe andato via»

