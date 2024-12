Controversia Mbappé-Psg: la commissione disciplinare della LFP dà ragione al club (Equipe)

La commissione disciplinare della Lega ha l'”inammissibilità” della richiesta dell’ex parigino

Come preannunciato, nella giornata odierna si è tenuta l’udienza del comitato disciplinare della Lega Calcio Professionistica (LFP) riguardo al mancato pagamento di bonus e stipendi accusato da Kylian Mbappé contro il suo ex club, il Paris Saint-Germain.

La Commissione d’appello superiore, aveva dato ragione al calciatore e confermato l’obbligo di versare 55 milioni all’attaccante. Ma il Psg aveva subito fatto ricorso alla LFP. Questa sera, come riferisce L’equipe, la commissione disciplinare della Lega ha dato torno a Mbappé in merito alla controversia sugli arretrati di stipendi e bonus per un importo di 55 milioni di euro.

“La commissione disciplinare della Lega ha concluso questo mercoledì l'”inammissibilità” della richiesta dell’ex parigino”.

Mbappé grida al complotto del Psg: oggi nuova udienza per la causa da 55 milioni (L’Equipe)

Ecco cosa scrive oggi l’Equipe dopo il terremoto mediatico arrivato dalla Svezia con il sospetto di stupro per Mbappé. Notizia bollata come fake news da Mbappé.

Doveva essere un semplice passaggio procedurale nella disputa contrattuale tra Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain. Dopo l’appello del club, in primo grado condannato dalla Lega francese (la Lfp) a pagare 55 milioni di euro di arretrati di stipendi e bonus al suo ex giocatore, le parti sono convocate questo pomeriggio alle 15 davanti alla commissione di appello congiunta dell’ente che gestisce il calcio professionistico.

