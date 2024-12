Lo sconvolgente allenamento della guardia del corpo di Messi VIDEO

Chueko è un ex Navy Seal ed è solito postare video dei suoi allenamenti estremi, questa volta fa gli addominali con la ruota di un tir

Yassine Chueko è diventato famoso per essere la guardia del copro di Messi. Il fuoriclasse argentino attualmente in forza all’Inter Miami. Dove c’è Messi, troviamo anche lui. Perfino a bordo campo quando il campione esulta per un gol e si avvicina alla curva dei suoi tifosi lui c’è, vigile a far sì che Leo possa sentirsi tranquillo e festeggiare come più gli aggrada.

Messi’s bodyguard is working over time 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/3GuDS9dA4O — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) August 24, 2023

Chueko è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa. “L’uomo forte non è il buon lottatore o il buon pugile: l’uomo forte è solo colui che si controlla quando è arrabbiato”: con questa descrizione, su Instagram, si descrive il bodyguard di Leo Messi. E per fortuna che la guardia del corpo di Messi sa controllarsi quando si altera, visto il fisico che si è costruito in palestra.

Chueko infatti è piuttosto noto anche per i suoi allenamenti estremi di cui posta spesso video sui social: intento ad allenarsi sul ring (boxe, taekwondo), in posa da combattimento mentre mostra addominali perfetti. La sua protezione personale è onnipresente. Quando Messi segna e viene abbracciato dai compagni, quando Leo scende dal pullman e corre il rischio di essere avvicinato da un tifoso, quando qualche fan invade il campo. Una marcatura davvero stringente. La prima, forse, apprezzata da Messi, dopo tanti anni di carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yassine Cheuko (@yasstcheuko)

Questa volta Yassine ha fatto i conti con uno pneumatico. Un suo collaboratore a più riprese ha scagliato una ruota non certo leggerissima sul suo addome. Il bodyguard di Leo in posizione orizzontale su una sbarra, facendo leva solo sui suoi addominali ha incassato una serie di colpi. Un modo per allenare i muscoli di tutto il core, dimostrando la sua impressionante capacità di resistere in situazioni di grande sforzo, e stress fisico e mentale.

