Ibrahimovic: «La squadra è più forte dell’anno scorso. C’è più qualità, non dipendiamo solo da certi giocatori»

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan per Red Bird, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions contro la Stella Rossa.

Ibrahimovic: «Gli arbitri hanno grande influenza sulle partite. Noi li rispettiamo»

Come sta la squadra seconda la tua sensazione?

«Dopo l’ultima partita erano delusi. Poi in settimana hanno lavora, c’era un buono spirito. Piano piano si cresce durante la settimana. Stanno bene».

Tre partite vinte, tre da giocare. Avete parlato di entrare nelle prime otto?

«Ideale è vincere tutte le partite. Così si va agli ottavi e si saltano i play off. Abbiamo anche la partita da recuperare con il Bologna. Ideale vincere per poi riposare un po’ di più. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale».

Sulla partita di Bergamo e le polemiche di Fonseca?

«Se parliamo di arbitri, loro hanno grande influenza sulle partita. Noi li rispettiamo, il mister era emozionato dopo la partita, si è sfogato un po’. Alla fine rispettiamo le sue parole».

Cosa ti sta piacendo del Milan e cosa non ti convince?

«Mi piace che la squadra è più forte dell’anno scorso. Più giocatori con qualità, non dipendiamo solo da certi giocatori. Poi quello che non è al 100% oggi è l’equilibrio. Non abbiamo continuità, dobbiamo prendere fiducia».

«Devo essere onesto, mia situazione è che mi sento impotente di aiutare la squadra in campo. Poi fuori, ognuno ha suo carattere. Noi proviamo sempre a dare il massimo, importante che non escono dalla loro comfort zone. Però l’atteggiamento è importante per tutte le partite ma anche in allenamento», conclude Ibrahimovic.

