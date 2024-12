Thiago Motta: «Regalo di mercato dal club? L’importante è che siamo sempre in sintonia su quello che volgiamo ottenere»

A Prime: «Bravi tutti, anche lo staff che stanno lavorando tanto per far tornare tuti a disposizione».

La Juventus ha dato una risposta da grande squadra. Dopo quattro pareggi consecutivi, dopo tantissime critiche, la squadra di Thiago Motta ha battuto 2-0 il Manchester City e ha acuito la crisi della squadra di Guardiola che adesso rischia di non qualificarsi nemmeno alla fase play-off. Al termine dell’incontro il tecnico Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Prime Video:

Le parole di Thiago Motta

La vittoria dell’anima?

«Non solo, abbiamo giocato con grande animo, ma an che con la testa e la voglia di fare le cose bene nel modo giusto. Sapevamo che dovevamo abbassarci tantissimo e andare bene in attacco al momento giusto, lo abbiamo fatto. Bravi tutti, anche lo staff che stanno lavorando tanto per far tornare tuti a disposizione».

Leggi anche: Toni scherza con Guardiola: «Perché avevi il 9? Era l’ultimo numero rimasto, nessuno lo voleva»

I cambi McKennie con Koopmeiners? «Weston può fare tutto, ha una fisicità fuori dal comune. È un ragazzo con grande qualità tecnica, inserimento e arrivando dalla seconda linea è ancora più pericoloso». Se giocate così contro il City potete giocare contro tutti «Dobbiamo pensare a stasera, sono tutte partite diverse». È stata la partita più belle della Juve? «Sono diverse partite, nella precedenti eravamo molto più aperti perché dovevamo andare a cercare la partita. Sono belle le emozioni di stasera, ma non so quale sia la partita più bella». Vorrebbe ricevere qualche regalo? «La cosa importante è che siamo tutti in sintonia e sappiamo cosa vogliamo fare e di cosa abbiamo bisogno. È importante mantenere sempre la stessa filosofia»

ilnapolista © riproduzione riservata