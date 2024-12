Sabatini: «Hanno esaltato Motta per andare contro a chi c’era prima. Da anni non si sentivano fischi allo Stadium»

Su YouTube: «È incredibile come questa squadra abbia potuto concludere il mercato con un disavanzo di 100 milioni ed essere più debole dell’anno scorso»

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset e non solo, ha commentato su You Tube il pareggio della Juventus contro il Bologna per 2-2. Dura critica a Thiago Motta.

Sabatini: «Vi hanno raccontato bugie su Motta, sono più deboli dell’anno scorso»

Le sue parole:

Nove punti meno dell’anno scorso, sette punti di distacco dall’Atalanta capolista. Sesto posto in classifica che al momento significa ultimo posto per l’Europa e senza nessuna possibilità di migliorarlo. Perché le altre squadre sono tutte davanti e anzi la Juventus potrebbe anche sentire l’inseguimento di Milan e Bologna alle proprie spalle. Che cosa dire di questa Juventus? Eh, io sono molto in difficoltà devo essere sincero perché qui c’è una narrazione per cui Thiago Motta “bisogna dargli tempo”, “Thiago Motta sta migliorando il gioco, la mentalità come dopo 3 anni bisognava fare una rivoluzione”, “Sono state le macerie”. No, vi hanno raccontato delle delle cose che piano piano adesso vengono smascherate dai fatti perché questa Juve non è eccellente in nulla.

Non lo è nel possesso palla, nelle occasioni create, nei tiri, nei passaggi filtranti, in nulla. Questa Juve sta tornando indietro come gioco e, diciamolo, una volta per tutti perché i numeri sono buoni tutti a vederli e quindi i punti rispetto all’anno scorso quanti sono in meno, rispetto a tutti, di 3 anni, 8 anni, fate quello che vi pare. Ma il gioco… che non c’è, è il gioco che non esiste perché nel primo tempo per mezz’ora il Bologna ha dominato e la Juventus non ha ha passato la metà campo. C’è stato un palo del Bologna, c’è stato il gol di Ndoye. Locatelli che è coinvolto, si dice “è migliorato tanto”. Locatelli è coinvolto sia nel primo gol di Ndoye sia poi nel passaggio sbagliato che provoca l’incursione di di Pobega per il 2-0.

E di chi è la responsabilità? Di 11 giocatori di sicuro innanzitutto perché hanno approcciato la partita come se fossero degli spettatori non paganti. Ma poi c’è anche l’allenatore che ha fatto la formazione. Non voglio parlare del gioco in termini astratti però l’allenatore la formazione l’ha fatta, è stato lui a decidere di lasciar fuori Thuram e Yildiz. Quando sono entrati loro al posto di Locatelli e Fagioli un minimo la Juventus si è rianimata. Perché altrimenti, di tutti i giocatori, escluso Cambiasso che ha giocato un quarto d’ora quindi troppo poco, ma si salvano Koopmeiners, se non altro per il primo gol trovato, Danilo per l’assist che consente a Mbangula di segnare e secondo me anche Vlahovic per l’impegno fino alla fine.

Vlahovic che di solito viene sostituito negli ultimi 10 minuti stavolta invece negli ultimi 10 minuti è stato quello che ha dato la carica per arrivare al pareggio. Io credo che Thiago Motta sia un bravissimo allenatore, lo ripeto, però esaltare l’allenatore che per quello che non aveva ancora fatto è stato uno sforzo di fantasia, di sogno, di narrazione, tutta per andare contro a chi c’era prima prima di Thiago Motta.

Siccome questo argomento è molto divisivo, io dico che non voglio più parlare di questo perché, come ho detto anche in un altro video, è l’ora di smetterla con i confronti. I confronti si fanno alla fine della stagione, i confronti, sono d’accordo, si fanno con i dati concreti e solidi e non con i modi di dire e le cialtronate. Se io mi mettessi a dire le cialtronate, quante volte avete sentito dire “il lavoro di un allenatore dipende anche da chi la ha proceduto”. Sì e infatti la Juventus giocava bene le prime due partite di campionato e le prime due di Champions League. Ma che era merito di quello che l’aveva preceduto? Eh, Thiago Motta. Io non non lo dirò mai una cosa del genere.

Però devo dire che è evidente sotto gli occhi di tutti che il miglioramento non c’è. Anzi c’è un peggioramento dovuto a che cosa? M’hanno detto gli infortuni. Va bene ma stasera almeno comunque Vlahovic era rientrato. Si è fatto male Cambiaso. Sì, è vero si è fatto male Cambiaso e Ndoye ha imperversato lì nella zona che era presidiata da Cambiaso. Ma anche in quel quarto d’ora comunque Cambiaso aveva sofferto. Poi se volete parlare degli assenti nel Bologna mancavano De Silvestri, che ne so, e Orsolini. Anche se volete parlare dei cambi, ecco se fossi stato io in Italiano, magari se non altro per una maledizione che Italiano ha da quando guidava la Fiorentina contro contro la Juventus che non riesce mai a portare a casa una vittoria. Io certi cambi sarei stato un pochettino più cauto perché sarà stato anche stanco Castro però Castro è meglio di Dallinga e può giocare 90 minuti. Erano anni ma tanti anni che non si sentivano i fischi allo Stadium eh.

Alla fine si torna sempre lì. Questa è una squadra che è incredibile come abbia potuto concludere il mercato con un disavanzo di 100 milioni ed essere più debole dell’anno scorso, compreso l’allenatore. Perché stasera sono particolarmente severo con Thiago Motta, che è un un buon tecnico. Perché sinceramente è molto deludente quello che lui ha fatto, anche nei confronti della arbitro. Allora noi passiamo una da una serata in cui Fonseca ha detto che l’arbitro, praticamente lui aveva il sospetto che fosse in malafede. Thiago Motta che fa? Si innervosisce e tira il pallone contro l’arbitro. Ma è qualcosa che comunque va stigmatizzato e non voglio fare il bacchettone, non voglio fare quello che giustifica a seconda delle convenienze però lasciamo perdere e cambiamo discorso.

Qui vi hanno raccontato che comunque stava migliorando, che ci vuole tempo per migliorare. Ho capito ma Ferragosto, settembre, ottobre, novembre, sono 4 mesi e in 4 mesi il miglioramento lo devi vedere qui. Invece il miglioramento non si vede. Vedo che il commento sulla Juventus è personalizzato e oppure è un commento assolutamente asettico, piatto, cioè tutti i luoghi comuni: Giuntoli è un grande direttore sportivo, Scanavino è un grande amministratore delegato, i conti li stanno risanando, Thiago Motta sta migliorando la politica dei giovani. Poi, stringi stringi, c’è da obiettare un po’ su tutti questi particolari.

Restando alla partita. Il Bologna ha giocato una partita dominante allo Stadium di Torino e la Juventus applaude un pareggio conquistato all’ultimo minuto ma non c’è stata partita. Vi rendete conto o no di quante ve ne hanno raccontate fino ad ora e se ci avete creduto mi dispiace, peggio per voi.

