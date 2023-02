Hakimi indagato per stupro, la donna è andata alla polizia

I fatti risalgono a sabato notte. Si sarebbero conosciuti su Instagram. Lei è andata a casa sua dove sarebbe avvenuta l’aggressione

Hakimi indagato per stupro. A dare la notizia è l’edizione on line de Le Parisien. Il quotidiano francese scrive di una donna che nel fine settimane è andata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)e ha raccontato di essere stata violentata dal giocatore del Paris Saint-Germain. La donna avrebbe rifiutato di sporgere denuncia, ma l’ufficio del pubblico ministero ha preso ugualmente in carico il caso.

La presunta vittima ha 24 anni.

Scrive Le Parisien che

I fatti nascono il 16 gennaio, quando su Instagram inizia una discussione tra Hakimi e la giovane donna. Sabato scorso, 25 febbraio, la giovane donna di notte sarebbe andata a casa del giocatore a Boulogne, a bordo di un seervizio Uber chiamato dal giocatore del Psg. A casa di quest’ultimo, secondo la donna, la situazione è precipitata. Il calciatore l’avrebbe baciata sulla bocca, le avrebbe sollevato i vestiti e baciato il seno nonostante le proteste della donna. La 24enne sostiene che Hakimi avrebbe commesso una penetrazione digitale nonostante la sua contrarietà. La vittima sarebbe finalmente riuscita ad allontanarsi dal suo aggressore spingendolo via con il piede. Avrebbe quindi inviato un messaggio a un amico che è venuto a prenderla.

