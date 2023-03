Giroud contro il bullismo: «sono padre di quattro figli, queste cose mi colpiscono»

A Rtl: «Ne ho parlato con la signora Macron. Oggi è un problema che non riguarda solo la scuola ma anche Internet»

«Euro 2024 è un obiettivo nella mia testa». Questo è il messaggio di Olivier Giroud nell’intervista rilisciata a Rtl.fr. L’attaccante del Milan non ha intenzione di seguire le scelte di Lloris e Mandada, che hanno lasciato la nazionale francese dopo il Mondiale in Qatar. La punta vuole continuare a vestire la maglia della Francia e spera di tenere ancora lontano Kylian Mbappé che tallona il record di gol con i galletti.

Giroud è stato intervistato perché nei giorni scorsi è corso in soccorso di Mael, un bambino di 10 anni vittima di cyber bullismo

«Sei molto coraggioso, ho molta ammirazione per te. Vorrei conoscerti e invitarti a una partita a San Siro a Milano, quindi se vuoi puoi venire».

L’attaccante spiega che il gesto è stato naturale

«Sono padre di quattro figli e queste sono cose che mi colpiscono come padre. Odio l’ingiustizia e trovo assurdo che i bambini subiscano ogni forma di molestia, quindi parlo per avvertire. Ho parlato con la signora Macron, mi sono unito alla causa perché sono molto sensibile a questo, ricordo le molestie a vari livelli quando eravamo alle elementari o all’università. Oggi non riguarda solo la scuola, c’è anche su internet, quindi voglio aiutare i genitori a trovare soluzioni. Un bambino vittima di bullismo non dovrebbe cambiare scuola, ci deve essere consapevolezza di questo».

Sulla Nazionale

«Questa maglia è molto importante per me. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto con la Francia e voglio ancora lasciare il mio segno, essendo una specie di papà per i giovani sono ancora a disposizione dell’allenatore. Euro 2024 è un obbiettivo nella mia testa».

Sul record di gol

«Devo dare filo da torcere a Kylian per il record di gol. Sappiamo tutti che prima o poi mi supererà, ma prima è meglio è».

ilnapolista © riproduzione riservata