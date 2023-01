Lloris lascia la Francia: «Non potrei mai destabilizzare i miei avversari ai rigori, non sarei io»

L’annuncio a L’Equipe: «Sono esausto. Benzema? È andato via dalla sera alla mattina. Assurdo dire che abbiamo chiesto di allontanarlo»

Il capitano della Francia, Hugo Lloris, annuncia, in una lunga intervista a L’Equipe, che lascia la nazionale. Lloris ha 36 anni, ha totalizzato 145 presenze con la maglia della Francia.

«Non è facile annunciarlo, ma dopo quattordici anni di difesa di questa maglia, che ho indossato con immenso piacere, con orgoglio, dovere e senso di responsabilità, credo di essere arrivato alla fine. Ho deciso di interrompere la mia carriera internazionale con la sensazione di aver dato tutto. E penso che sia importante annunciarlo ora, due mesi e mezzo prima dell’inizio delle qualificazioni all’Euro, per rispetto dell’allenatore e dei giocatori, per lasciare che costruiscano su nuove basi».

Lloris ammette che pensava all’addio dalla fine del Mondiale in Qatar.

A spingerlo ad andare avanti è stata l’idea di difendere il titolo di campione del mondo della Francia, di vivere un’ultima avventura con i compagni, l’allenatore e lo staff. Lloris continua:

«Arriva un momento in cui devi passare la mano. Non voglio prendere possesso della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la squadra francese non appartiene a nessuno, e dobbiamo tutti fare in modo che questo sia il caso, io per primo. Penso che dietro, la squadra è pronta a continuare, c’è anche un portiere che è pronto (Mike Maignan), e io, da parte mia, ho bisogno di avere un po’ di tempo per me stesso, per la mia famiglia, per i miei figli. Essere stato il portiere della nazionale francese per quattordici stagioni e mezzo è forte, ma è estenuante anche a livello mentale. E spero che prendermi un po’ di tempo libero mi permetta di continuare a giocare ai massimi livelli per diversi anni e di avere più freschezza».

Cosa ti mancherà di più della Nazionale? Lloris risponde:

«La vita di gruppo, non solo con i miei compagni di squadra, ma anche con lo staff. Sono felice per loro e per la squadra francese che siano stati riconfermati. Quello che mi mancherà è anche l’altissimo livello internazionale, lo Stade de France, con i suoi tifosi, e vorrei cogliere l’occasione per salutare gli irresistibili francesi che sono lì per sostenerci e viaggiare in questi tempi duri. Ma, ancora una volta, ho la sensazione di andarmene in pace con me stesso. Non posso avere rimpianti dopo aver giocato 145 partite, sette gare importanti e aver vinto un Mondiale: mi sento privilegiato».

Ci sono cose negative accadute durante il Mondiale che ti hanno spinto a prendere questa decisione? Lloris:

«No. Alle polemiche siamo abituati, purtroppo fa parte del contesto. Un capitano è sempre esposto».

Una delle voci ruota attorno a Benzema. Ci sarebbero stati molti di voi che avrebbero favorito la sua esclusione…

«Per Karim, siamo stati tutti un po’ sorpresi. Quello che noi, i giocatori, abbiamo sperimentato con la sua partenza è questo: ti alleni la sera, lui si infortuna, vai a letto e il giorno dopo, quando ti alzi, ti dicono che Karim è partito. E ‘successo tutto così in fretta… È stata presentata come una decisione medica e noi giocatori lo abbiamo scoperto al mattino, in un momento in cui accadeva qualcosa quasi ogni giorno. Ma ci sono molte cose che sono state dette e che sono false o ridicole: l’atmosfera era molto buona prima che partisse, e molto buona dopo. Ma avremmo tutti preferito che il Pallone d’Oro potesse essere con noi. È ancora una risorsa importante! Dire che avremmo spinto perché andasse via è completamente sbagliato, e non vedo da dove venga la convinzione: è stato un must-have per diciotto mesi, ci ha aiutato a vincere la Nations League, il suo ritorno è stato positivo. E’ davvero disonesto fingere che alcuni di noi possano aver favorito la sua partenza. Quando l’avremmo fatto? Come? Di cosa ci accusano? Di essere stati in grado di reinventarci dopo la sua partenza? Ma lo abbiamo fatto dopo ogni forfait, dopo ogni partenza, dopo quello di Lucas Hernandez come dopo quello di Karim. Ci siamo adattati a tutte le circostanze e siamo stati forti».

C’era anche la storia della fascia da braccio arcobaleno, che ti hanno incolpato di non indossare… Lloris risponde:

«Se ho fatto del male a qualcuno mi dispiace. Per tutta la mia vita e tutta la mia carriera ho sostenuto la lotta contro ogni forma di discriminazione, così come l’educazione dei miei figli è orientata al rispetto e alla tolleranza. Ma nella nazionale francese, quando sei capitano, non rappresenti solo te stesso, portare un messaggio non può essere una decisione personale. Ho indossato una fascia da braccio nei quarti di finale contro la discriminazione. Possiamo sempre rimpiangere che il movimento One Love non sia stato convalidato dalla Fifa, ma nessun capitano è stato in grado di indossare questa fascia al Mondiale. Tutte queste polemiche sono arrivate troppo tardi. Avremmo dovuto avere questa riflessione, insieme, molto a monte».

Sulla finale e sui rigori

«Mi sarebbe piaciuto fare di più, fare meglio, quando il successo non è dalla tua parte è sempre difficile».

Sei stanco dei calci di rigore?

«In generale, non ho avuto molto successo nella mia carriera nei rigori. Questo non mi ha impedito di pararne alcuni importanti, ma ne ho persi anche molti. Ci sono portieri che hanno più successo di altri. In realtà, ci sono alcune cose che non so fare: scherzare in porta, destabilizzare l’avversario. Sono troppo razionale, troppo onesto per andare su questo terreno. Non saprei come vincere in quel modo, anche se non volevo nemmeno perdere in quel modo…».

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è a Emiliano Martinez. Del quale poi dice:

«Dobbiamo salutare la vittoria dell’Argentina e dire che è stata decisiva. Dopo, durante la celebrazione, è stato giudicato abbastanza così… non ho bisogno di aggiungere altro. Durante la sessione stessa, ha fatto tutto il possibile per destabilizzare».

Potresti imitarlo, in un prossimo calcio di rigore?

«Cercando di provocare il successo, cercando il risultato, sì. Ma per fare così, non sono io, non posso».