Ferrieri Caputi all’esordio con le nazionali maggiori, arbitrerà Germania-Perù

Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca. Sarà la terza donna ad aver arbitrato la nazionale di Flick, prima di lei Frappart e Martincic

Questa sera inizia il percorso di qualificazione ai prossimi Europei per le nazionali di calcio. L’obiettivo è raggiungere la fase finale in Germania il prossimo anno. La nazionale tedesca, essendo nazione ospitante, entra di diritto nei gironi e giocherà un’amichevole contro il Perù. Ad arbitrare la partita Maria Sole Ferrieri Caputi.

Esordio fra le nazionali maggiori quindi per l’arbitro Ferrieri Caputi che sabato alle 20.45 dirigerà Germani-Perù alla Mewa Arena di Mainz. A rendere nota la notizia è stata la Federcalcio tedesca (Dfb). Con lei gli assistenti Giallatini e Carbone.

Ferrieri Caputi durante la sua carriera ha già arbitrato partite maschili. Otto volte ha diretto gare in Serie B, una volta nella massima serie italiana, due volte in Coppa Italia (una di queste era Napoli-Cremonese) e una a livello internazionale, la partita di amichevole U21 fra San Marino e Albania.

Adesso potrà aggiungere nel suo curriculum un’esperienza di assoluto prestigio come l’amichevole di sabato sera. Inoltre Ferrieri Caputi sarà la terza donna arbitro a dirigere una gara della nazionali maschile tedesca. Prima di lei la croata Ivana Martincic nella vittoria per 9-0 contro il Liechtenstein nel novembre 2021 e la francese Stéphanie Frappart nell’ultima partita del girone ai Mondiali in Qatar contro il Costa Rica.

