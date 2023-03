Denis: «Quando ero al Napoli, mi voleva il Real Madrid. Ma rifiutai»

Al podcast di Cronache di Spogliatoio: «il mio agente mi disse: “si è fatto male Higuain, ti vuole il Real Madrid” ma io a Napoli stavo benissimo»

L’ex attaccante del Napoli, German Denis, ha svelato un retroscena di calciomercato al podcast di Cronache di Spogliatoio. Ha dichiarato di essere stato vicino a vestire la maglia del Real Madrid poco dopo il suo arrivo al Napoli. L’ex bomber racconta che, in seguito all’infortunio di Higuain quando vestiva la maglia dei Blancos, il suo agente lo telefonò per proporgli la destinazione ma rifiutò. Denis iniziò benissimo nel Napoli dove mise a segno ben 10 gol nella prima parte di stagione. Di seguito le parole di Denis sul trasferimento al Real Madrid:

«Quando sono arrivato a Napoli segnavo sempre. Ricordo che fino a dicembre già ero a quota 10 gol ed in quel periodo Higuain si fece male al Real Madrid. Una mattina mi chiama il mio agente e mi dice ‘Guarda, hanno chiesto di te a De Laurentiis, ti vuole il Real Madrid’. A Napoli mi trovavo benissimo così gli risposi ‘Non è il caso, restiamo qua’ e si concluse tutto».

Denis ha giocato con la maglia del Napoli dal 2008 al 2010 prima di essere ceduto all’Udinese. Con la maglia azzurra ha segnato ben 26 reti in 63 partite. Oggi gioca in Serie D al Real Calepina dopo l’esperienza in Serie B con la Reggina.

