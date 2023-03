A Napoli boom di prenotazioni per i giorni dello scudetto

L’85% delle strutture ricettive sono piene, restano poche stanze a prezzi altissimi (+15% rispetto di prenotazioni ad un anno fa)

Il Corriere dello Sport scrive di boom di prenotazioni a Napoli per i giorni dello scudetto.

È questa l’ultima tendenza svelata da Federalberghi assieme a un dato che sa di indizio: per il weekend di Napoli-Fiorentina, il 7 maggio, c’è già boom di prenotazioni, l’85% delle strutture ricettive sono piene, restano poche stanze a prezzi altissimi (+15% rispetto di prenotazioni ad un anno fa). Camere introvabili anche nell’ultimo weekend di aprile per il derby con la Salernitana (non si sa mai…). Il centro storico, da Garibaldi a Municipio, fino a Piazza del Plebiscito e dintorni, è off-limits da metà aprile in poi, ma la curiosità è che stanno aumentando anche le prenotazioni per la periferia. Ovunque pur di essere a Napoli.

