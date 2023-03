Dal Napoli non ci si aspetta che vinca e basta, si pretende anche lo spettacolo (Gazzetta)

La squadra di Spalletti, che domina con risultati e gioco in campionato e Champions è un po’ prigioniera della sua dimensione. Finora ha mantenuto le promesse

La Gazzetta dello Sport scrive del Napoli che vince e convince sia in campionato che in Europa ottenendo risultati e producendo anche un gioco spettacolare. Forse è proprio questo che rende il Napoli prigioniero della sua dimensione, scrive Fabio Licari. Dal Napoli di Spalletti non ci si aspetta solo che vinca, ma anche che lo faccia in modo spettacolare. In Europa, finora, non ha deluso le aspettative. Stasera la squadra è attesa dall’impegno contro l’Eintracht, che vale per il passaggio ai quarti di finale. Un traguardo non certo impossibile considerando il momento del Napoli e la superiorità rispetto alla squadra tedesca allenata da Glasner, scrive la rosea.

“Viene da sorridere pensando che il Napoli è un po’ prigioniero di questa dimensione: non ci si aspetta che vinca e basta, si pretende lo spettacolo. In Europa, tra Liverpool, Ajax, Rangers e primo atto con l’Eintracht le promesse sono state sempre mantenute. Oltre al City, sono Napoli e Benfica (allenato da un altro allievo Red Bull, Schmidt) quelle che giocano meglio, le più indecifrabili, veloci, spensierate perché non hanno mai fatto calcoli, sorprendendo anche se stesse. Il Benfica offre più tecnica nello stretto, il Napoli incanta con la combinazione di velocità e potenza di Osimhen e Kvara”.

