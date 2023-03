Il Napoli è decisamente più forte dell’Eintracht, il passaggio ai quarti non è in discussione (Gazzetta)

La squadra di Spalletti vive un momento di forma migliore, ha un vantaggio di due gol e ha dimostrato di non distrarsi mai e di non essere presuntuoso

Per la Gazzetta dello Sport la qualificazione ai quarti di Champions del Napoli contro l’Eintracht è abbastanza scontata, a meno di colpi di scena. Il Napoli è superiore alla squadra tedesca. Fabio Licari scrive:

“Se l’andata fa testo, questo Napoli è almeno una categoria superiore all’Eintracht che è senza lo squalificato Kolo Muani, il migliore. Può programmare i quarti dall’alto del +18 in A. Ma la Champions è il torneo dell’esperienza e dell’apprendimento: oltre alla bellezza serve la consapevolezza. Superare l’Eintracht bene sarebbe un grande scatto sulla strada del sogno”.

Anche Stefano Agresti ritiene che il Napoli sia una spanna sopra l’Eintracht.

“E ora, il Napoli. La strada verso la qualificazione per Spalletti sembra aperta, anzi apertissima dopo il 2-0 di Francoforte, eppure non c’è un solo momento in cui l’allenatore non predichi prudenza, attenzione, umiltà. Normale e giusto che sia così, anche se pare davvero difficile che la qualificazione dei padroni della Serie A possa essere messa in discussione dall’Eintracht. Gli azzurri sono decisamente più forti degli avversari, vivono un momento di forma molto migliore, hanno quei due gol di vantaggio e un popolo intero pronto a spingerli oltre l’ostacolo. E poi hanno dimostrato più e più volte, nel corso della stagione, di non avere i difetti che di solito emergono anche nelle squadre dominatrici: nessuna distrazione, nessuna presunzione e nemmeno qualche calo fisico che sarebbe perfino comprensibile in considerazione del numero di impegni e dell’intensità delle prestazioni. È chiaro che le insidie ci sono: emotive, perché devono essere gestite sensazioni nuove per la maggior parte degli azzurri; tecniche, perché i tedeschi non sono brutti come sono sembrati (e come il Napoli ha fatto apparire) in occasione della gara d’andata. Tanto basta per non dare niente per scontato”.

