Zaniolo al Galatasaray, si discute sulla clausola rescissoria. Napoli, Milan e Juve alla finestra (Gazzetta)

L’attaccante della Roma vuole inserire una clausola che gli consenta di tornare in Italia. Il club turco, però, la vuole non inferiore ai 30 milioni

L’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, sembra ad un passo dal Galatasaray. Il mercato, in Turchia, chiude l’8 febbraio e Zaniolo ha aperto al trasferimento. I colloqui vanno avanti serratissimi nel tentativo di chiudere l’affare. Il nodo principale sembra adesso essere la clausola rescissoria che Zaniolo vorrebbe vedersi assicurata per sganciarsi dal club turco in estate. Ne scrive il Corriere dello Sport.

“Oltre a uno stipendio da 3,5 milioni, Zaniolo vuole assolutamente una via d’uscita a fine stagione: quindi una clausola rescissoria (sui 30 milioni) che possa liberarlo in estate qualora un club italiano si interessasse nuovamente a lui. Su questo Nicolò è stato chiaro e il Galatasaray vuole accontentarlo. Insomma, tutti vogliono raggiungere la fumata bianca: la Roma vuole cederlo, il Galatasaray vuole comprarlo, Zaniolo vuole partire. È una corsa contro il tempo per far quadrare i conti e far felici tutte le parti in causa”.

La Gazzetta dello Sport non la fa così semplice.

“Il futuro – più o meno a lunga scadenza – di Nicolò Zaniolo può dipendere molto da quella clausola rescissoria che l’attaccante vuole inserire per celebrare il matrimonio col Galatasaray. È ovvio che la società turca accetterà solo se la clausola in questione avesse una cifra non banale. Al momento, difficilmente si può pensare che possa essere inferiore ai trenta milioni, somma che consentirebbe, eventualmente, ai giallorossi di Istanbul di fare anche una plusvalenza”.

Alla finestra restano il Milan, che era già interessato a Zaniolo nel mercato invernale, ma non alle condizioni poste dalla Roma, ma anche il Napoli e la Juventus.

“In questo senso il Milan resterebbe in prima fila, visto che Paolo Maldini da tempo stravede per l’attaccante, ma occhio naturalmente anche alla Juventus e al Napoli. Il club bianconero, infatti, forse è la società che lo monitora da più tempo, mentre gli azzurri ci pensano come possibile erede di Lozano se, come sembra, il messicano verrà ceduto. Senza dimenticare, comunque, che dal punto di vista economico è la Premier League che può fare la voce grossa sul mercato, col Tottenham e tutte le altre – che già a gennaio avevano bussato alla porta della Roma – pronte a rifarsi vive”.

ilnapolista © riproduzione riservata