Zaniolo disposto a trasferirsi al Galatasaray, ma non c’è accordo sulle cifre (Sky)

L’intesa è al momento difficile e il mercato turco chiude mercoledì. Anche il Fenerbahce ha fatto un sondaggio per l’attaccante

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio dà qualche aggiornamento sulla situazione di mercato che coinvolge l’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo. Su di lui, nelle ultime ore, ci sono stati i sondaggi di due club turchi: Galatasaray e Fenerbahce. La Roma non vuole cedere Zaniolo in prestito ma solo a titolo definitivo. In Turchia, il mercato chiude mercoledì 8 febbraio, bisogna capire se una delle due squadre arriverà alle cifre richieste dalla Roma e se Zaniolo darà la sua disponibilità a un trasferimento.

Di Marzio scrive che Zaniolo ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray, ma che la trattativa è difficile.

“Il Galatasaray sta trattando con la Roma per Zaniolo e al momento è in vantaggio sul Fenerbahce, rimasto più indietro. Il club turco ha accettato la richiesta della Roma di un trasferimento a titolo definitivo, ma le parti sono distanti sulle cifre. Zaniolo ha dato la sua disponibilità al trasferimento, ⁩ma deve trovare un accordo sulla clausola rescissoria: il Galatasaray è disposto a inserire una clausola rescissoria ma vorrebbe una cifra più alta rispetto a quella richiesta da Zaniolo e dal suo entourage. Al momento resta quindi difficile trovare un’intesa tra tutte le parti in causa ma ci si sta lavorando. Zaniolo è però disposto al trasferimento in Turchia (da parte sua c’è apertura totale), ma è anche pronto ad aspettare fino a giugno nel caso saltasse, perché la sua priorità sarebbe sempre il Milan”.

