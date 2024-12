Sky Sport, Spinazzola potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio

Secondo Sky Sport, gli azzurri per sostituirlo pensano a Cristiano Biraghi, che nelle ultime partite ha giocato poco e che non è stato convocato da Palladino per scelta tecnica per la sfida contro il LASK

Potrebbe essere già finita l’esperienza di Leonardo Spinazzola a Napoli. Con il passaggio alla difesa a 4 infatti l’ex Roma ha trovato meno spazio rispetto alle prime settimane, e dopo aver parlato con Conte si è aperta la porta a una possibile separazione.

Secondo Sky Sport, gli azzurri per sostituirlo pensano a Cristiano Biraghi, che nelle ultime partite ha giocato poco e che non è stato convocato da Palladino per scelta tecnica per la sfida contro il LASK in Conference League di domani. Il capitano viola, in scadenza di contratto a giugno 2025, andrà sicuramente via a gennaio e a quel punto se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola potrebbe fiondarsi su di lui.

Leggi anche: Biraghi ferito alla testa da un oggetto lanciato in campo dai tifosi del West Ham

A FirenzeViola, l’agente di Biraghi Mario Giuffredi aveva detto: «A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi. Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Quello che ha fatto in questo periodo quando è sceso in campo è stato importante. Nell’ultimo periodo ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro».

ilnapolista © riproduzione riservata