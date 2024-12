Il Mondiale 2034 in Arabia potrebbe giocarsi a gennaio. I campionati europei pronti ad opporsi (Daily Mail)

Arabia 2034 come Qatar 2022, non si può giocare nella finestra estiva. La Premier League e gli altri campionati europei “si opporranno a qualsiasi tentativo di giocare in inverno”

Il Mondiale 2034 si terra in Arabia Saudita, adesso è ufficiale. “La Fifa si trova nella stessa situazione difficile vista nell’ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, con temperature tra maggio e settembre che superano regolarmente i 40 °C“, nota il Daily Mail. Un problema non di poco conto per chi dovrebbe scendere in campo.

Il tabloid inglese suggerisce che “la competizione possa essere spostata in uno slot al di fuori della tradizionale finestra estiva. Tra ottobre e aprile le temperature medie scendono tra i 20 °C e i 30 °C“.

Il Mondiale 2034 a gennaio sembra l’opzione più convincente

“Il Mondiale a gennaio sembra essere l’opzione più convincente per evitare Natale, Capodanno e Ramadan, che dovrebbero svolgersi tra l’11 novembre e il 10 dicembre del 2034. Ma bisogna tenere conto anche delle Olimpiadi invernali, la cui manifestazione quadriennale si terrà a Salt Lake City, nello Utah, a partire dal 10 febbraio“.

“Queste considerazioni lasciano una finestra temporale molto ristretta per ospitare la competizione, dato che ora ci vogliono 38 giorni per completarla, dopo l’espansione da 32 a 48 squadre, a partire dalla prossima edizione negli Stati Uniti, Canada e Messico“, continua il Daily Mail.

Il rapporto di valutazione della FIFA afferma che la candidatura dell’Arabia Saudita “tiene conto di una serie di fattori, dalle condizioni climatiche al calendario degli eventi calcistici e di altri eventi sportivi e culturali a livello locale e globale“.

Considerate quindi le variabili e le possibili opzioni, “è probabile che la Premier League e le altre massime divisioni europee si opporranno a qualsiasi tentativo di organizzare una Coppa del Mondo in Arabia Saudita in inverno“.

