Verstappen, ad Abu Dhabi insulti ai commissari di gara: «Stupidi idioti». Nessuna indagine da parte della Fia

L’olandese deve già scontare una sanzione per le parolacce in conferenza stampa a Singapore, svolgerà lavori socialmente utili in Ruanda

Durante l’ultimo gp di F1 della stagione, Max Verstappen, ha deciso di non tenersi dentro nulla. Con il quarto titolo consecutivo già in tasca, e con tutta (ipotizziamo) la soddisfazione possibile, il pilota Red Bull ha liberamente insultato i commissari di gara dopo la penalità di 10 secondi.

Al via del gp di Abu Dhabi, Verstappen ha avuto un contatto con Piastri (McLaren). I commissari di gara hanno deciso di sanzionare l’olandese con 10 secondi di penalità. Dopo averla scontata al pit-stop, il campione del mondo si è lasciato andare in un team radio: «Possiamo chiedere di darmi venti secondi di penalità? Stupidi idioti».

Verstappen, infatti, nonostante la penalità, è comunque riuscito a risalire le posizioni, terminando poi il gran premio in sesta posizione.

Nessuna sanzione a Verstappen dopo gli insulti al gp di Abu Dhabi

Come riporta Autosport.com, la Fia ha comunque decisio di non aprire un’indagine nonostante un insulto decisamente esplicito. “A confermare la decisione distensiva della federazione è un portavoce della stessa. Nonostante il tempo perso tra incidente e penalità, l’olandese era riuscito comunque a chiudere al sesto posto una gara vinta da Lando Norris e che ha consegnato il titolo del mondiale costruttori alla McLaren Ad ogni modo, occorre ricordare che Verstappen deve già scontare una sanzione per le parolacce pronunciate nel corso di una conferenza stampa in Singapore. Anche da questo, probabilmente, deriva la decisione della FIA di non calcare troppo la mano sull’olandese, che dovrà svolgere lavori socialmente utili in occasione del Gala a Kingali, in Ruanda.

L’evento avrà luogo questa settimana, e prevede la presenza anche di Norris e del ferrarista Charles Leclerc. Per Verstappen la sanzione consisterà nel supporto a giovani piloti impegnati nel programma “Fia Affordable Cross Car”, organizzato dal Ruanda Automobil Club“.

