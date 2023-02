Tifosi inglesi in rivolta dopo il divieto di alcolici sui treni per la finale di Carabao Cup (Guardian)

Domenica si terrà la finale di Carabao Cup fra Manchester United e New Castle, ma la notizia non riguarda il possibile ritorno al successo dei Magpies che non vince un trofeo nazionale dagli anni 50. L’ultimo, la Coppa d’Inghilterra nel 1955. La notizia però è delle più terribili per i tifosi inglesi.

Infatti, il Guardian riporta che la società che si occupa del trasporto ferroviario nel Nord di Londra ha vietato il consumo di alcol sui treni che portano i tifosi nei pressi di Wembley:

“La Football Supporters ‘Association ha accusato la London North Eastern Railway (LNER) di “prendere di mira” i tifosi di calcio dopo che la compagnia ferroviaria ha vietato l’alcol sui treni da Londra a Newcastle la sera della finale della Carabao Cup.”

Toccategli tutto agli inglesi, pure l’Europa e sarà possibile un confronto civile. Toglietegli la birra ed è certo che la loro lucidità calerà, nonché il loro stile tutto british.

Sembra che l’associazione dei tifosi si sia ribellata alla decisione della compagnia ferroviaria e abbia lamentato una sorta di vittimismo nei confronti dei tifosi, desiderosi solamente di godersi la propria bionda da 66cl nel tragitto che li porterà a vedere più di un pallone dagli spalti.

Il caso è scoppiato dopo un tweet del servizio di trasporto che ha chiarito come “i servizi LNER tra Newcastle e Londra King’s Cross il 25 e 26 febbraio saranno molto impegnativi. I treni da Londra King’s Cross a Newcastle dopo le 19:00 del 26 febbraio saranno treni asciutti“, questa la traduzione letterale che, fatta la parafrasi, significa solo una cosa per i tifosi. Niente alcol a bordo dei treni.

We are working closely with @BTP to support fans travelling for the Carabao Cup. For the comfort and safety of all customers and colleagues, a number of services will be ‘dry trains’. This will apply to four services from London King’s Cross on 26 Feb. https://t.co/hon4Mjip53 https://t.co/PWFDrKyYpi

E la risposta dei tifosi è arrivata, anch’essa via Twitter, come fanno i politici:

“Siamo stati a lungo contrari ai treni senza alcol che prendono di mira i tifosi di calcio solo per essere tifosi di calcio in una giornata in trasferta. Questa mossa di LNER per la finale di Coppa di Lega non porterà a molto e ha completamente frainteso l’umore tra i fan di #NUFC, che sarà comunque celebrativo.”

We’ve long been opposed to dry trains that target football fans for just being football fans on a day out.

This move from LNER for the League Cup final won’t achieve much & has completely misread the mood amongst #NUFC fans, which will be celebratory regardless. https://t.co/D2M3FXciY4

— The FSA (@WeAreTheFSA) February 22, 2023