EaSports-Premier League, c’è l’accordo da oltre mezzo miliardo

Nelle casse della Electronic Arts andrebbero circa 550 milioni di euro, ai club della Premier 90 milioni per sei anni

EaSports e la Premier League, da un lato forse il videogioco più famoso al mondo, dall’altro il campionato più famoso al mondo.

Le parti si sono incontrate in Inghilterra per firmare un accordo che porterebbe nelle case della Electronic Arts circa 500 milioni di sterline (circa 550 milioni di euro). I protagonisti diventeranno partner per i prossimi sei anni, un’altra mossa della Premier che non vuole abbandonare assolutamente la sua posizione di dominio rispetto agli altri campionati.

Anche perché l’accordo prevede che i club della Premier abbiano un corrispettivo di 90 milioni di euro a stagione. Questo garantirebbe a Ea di rimanere partner fidato e mantenere l’esclusiva sui suoi videogiochi.

In Premier percepiscono questo accordo come l’asso nella manica per sconfiggere l’idea della Super Lega una volta per tutte.

La Electronic Arts, licenziatiaria esclusiva dei diritti sui videogiochi Fifa per oltre 30 anni, avrebbe accettato l’accordo secondo Gazzetta dello Sport dopo che il massimo organo del calcio ha chiesto circa un miliardo per rinnovare la partnership e la fine dell’esclusiva.

Secondo la Gazzetta la Premier è già una Super Lega:

“Un accordo che varrebbe quasi il doppio rispetto al precedente, rendendolo un’opportunità lucrativa per la lega. Le due parti collaborano dal 2016, e finora la partnership è stata molto positiva per entrambi. Tuttavia, per ora, la Premier League ha rifiutato di commentare su queste indiscrezioni. Di sicuro, le cifre aiuterebbero gli inglesi ad aumentare la propria posizione dominante a livello finanziario e culturale su LaLiga e la Serie A, come testimoniato anche dall’ultima finestra di calciomercato: la Superlega, insomma, esiste già…”

ilnapolista © riproduzione riservata