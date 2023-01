Carabao Cup, il City perde senza mai tirare in porta contro l’ultima in Premier

È la prima volta che il City non riesce a calciare in porta in tutta la stagione. Mara e Djanepo mettono in ginocchio i giganti inglesi.

Nella partita di ieri sera, valida per i quarti di finale di Carabao Cup, tra Southampton-Manchester City la compagine di Guardiola ha perso per 2-0 contro i Saints. I campioni d’Inghilterra si arrendono contro il fanalino di coda della Premier League con una prestazione che ha dell’incredibile.

Durante tutta la partita, infatti, il Manchester City non ha effettuato neanche un tiro in porta. Il City quindi esce dalla Carabao Cup con qualche allarme dato che è la prima volta che accade in tutta la stagione.

Le scelte di Guardiola sono state abbastanza controverse dato che ha lasciato in panchina Haaland, De Bruyne e Ederson. Le riserve non sono riuscite ad incidere nella partita ed il Southampton ne ha approfittato portando a casa una vittoria insperata.

La partita si sblocca subito con il gol di Mara al 23′ che si inserisce splendidamente e sconfigge Ortega per l’1-0.

Per il raddoppio, i Saints, ci mettono solo 5 minuti. Infatti, al 28′ un gran gol di Djenepo chiude la partita e assicura la vittoria ai padroni di casa.

28’ GOAL! 🚨 DJENEPO WITH A SCREAMER! 🤯 Moussa DJENEPO with the goal of the dreams to possibly send pep guardiolas men out of the competition. What an upset we have on our hands. Southampton are in dreamland @SouthamptonFC 2-0 @ManCity #EFLCup #Goal #Southampton #saints pic.twitter.com/7ZAsezH5tz — Redford George Elton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@redfordctfc) January 11, 2023

A fine partita c’è tutta l’amarezza di Guardiola che fa mea culpa ed ammette di esser stato dominato dal Southampton:

«Ha vinto la squadra migliore. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo giocato bene soprattutto ad inizio gara. Ma ci sono molte partite che puoi iniziare male e superare comunque, ma noi non l’abbiamo fatto. Quella di oggi è stata una brutta serata, l’avversario è stato migliore di noi quindi dobbiamo congratularci con loro. Per vincere le partite te lo devi meritare e stasera non lo meritavamo».