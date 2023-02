Sul Guardian l’elogio del Monza di Berlusconi e del Condor Galliani

Era una sfida molto diversa da quella del ricco e potente Milan, eppure ha funzionato lo stesso. “Il Monza gioca con un’intensità simile all’Atalanta”

Anche il Guardian si è accorto dello straordinario percorso fatto dal Monza nel 2023. Il duo Berlusconi-Galliani ha ancora la forza di incidere nel calcio italiano.

“Il Napoli continua la scalata verso lo scudetto, 15 punti di vantaggio intesta alla classifica, ma è stato battuto dall’Inter a inizio gennaio. Il Monza ha pareggiato con i nerazzurri tre giorni dopo e non perde una partita dal 10 novembre.”

Secondo il quotidiano inglese l’ascesa della neo promossa è da attribuire all’ex proprietario del Milan Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha acquistato il club attraverso la sua Fininvest, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, nel 2018. Ai vertici societari c’è sempre la famiglia Berlusconi, con il fratello Paolo che ricopre la carica di presidente e Galliani (ormai uno di famiglia) come vicepresidente e amministratore delegato.

Il Guardian nota come la strategia del Monza sia il frutto dell’esperienza di Galliani maturata al Milan. Ai tempi fu soprannominato “il Condor” per la sua abilità nell’individuare “la preda” negli ultimi giorni delle finestre di mercato per poi portarla a Milano. La sfida con il Monza però è stata un po’ diversa:

“Al Milan, Galliani ha lavorato su una squadra di successo. Qui Galliani ha costruito e ricostruito, alzando costantemente il livello. Il Monza ha fatto molto affidamento su prestiti che possono trasformarsi in acquisti definitivi.”

Il Condor si è evoluto, si è aggiornato, ha alzato il livello della rosa con acquisti d’esperienza e di qualità. Ma la vera svolta è avvenuta con la promozione di Palladino alla prima squadra.

“La sua più grande innovazione finora potrebbe essere stato il cambio di ruolo di Patrick Ciurria, un 28enne che in precedenza ha giocato tutta la sua carriera come attaccante nelle serie minori. Lo ha schierato terzino destro e ha aperto le marcature in casa della Juventus da quella posizione.”

Il Guardian chiude l’elogio del Monza e di Palladino auspicando, come lui, di vedere sempre di più giovani allenatori all’opera:

“«A volte impari sbagliando» (ha dichiarato l’allenatore, ndr). Aspettiamo ancora che Palladino sbagli. Per ora, la sua squadra di Monza continua a raggiungere nuove vette.“

