Danilo: «Alla Juventus è prassi salutare i tifosi, che si vinca o che si perda»

A Sky: «Andrei via da Torino solo se il club non mi volesse più. Non ho ancora parlato con Vlahovic»

Nel corso del post-gara di ieri sera (Juventus-Venezia 2-2, con rigore al 95′ di Vlahovic ndr), il difensore della Juventus Danilo – accostato al Napoli da fonti abbastanza attendibili – è intervenuto a Sky. Focus del suo intervento non soltanto il risultato poco positivo contro l’ultima in classifica, ma anche quanto si è visto al termine dei 95 minuti. Tutta la squadra è andata a capo chino a salutare i tifosi e a prendersi gli insulti, tranne Dusan Vlahovic (che ha fatto bene e lo diremo fino allo spasimo).

Danilo: «Se la Juve non mi volesse più…»

Di seguito quanto dichiarato:

«Il calcio in questo momento è questo, si gioca ogni 3 giorni e se te rimani lì dopo una prestazione buona può succedere una gara come questa. Dobbiamo guardarci dentro e pensare a martedì, dando subito una risposta perché è quello che ci chiede questa maglia.»

Su Vlahovic:



«Non abbiamo parlato ancora, bisogna capire che siamo esseri umani. Trovo giusto che i nostri tifosi siano frustrati ed esprimano quello che sentono. La cosa più importante al momento non è parlare degli episodi, ma compattare l’ambiente e fare meglio ogni giorno per il bene della Juventus»

Sul tuo futuro?



«Io non ho mai detto che volevo andarmene. Vado via dalla Juventus solo se il club non mi vuole più. Sono sempre a disposizione della squadra, per questo sono qua.»

Perché andare sotto la curva a farsi insultare?



«Ci sono dinamiche che vanno sempre rispettate qui alla Juventus. Quando si vince e quando si perde, bisogna sempre andare a salutare i tifosi. Finché sarò qui si farà così, quando ci sarà un altro capitano magari cambieranno le cose. A fine partita siamo tutti caldi, se si sbaglia si chiede scusa ma sempre portando rispetto sia da parte nostra che della nostra tifoseria.»

ilnapolista © riproduzione riservata