È proprio Italiano ad interrompere la striscia della Fiorentina (1-0): Odgaard porta il Bologna a ridosso della Juventus

Al 59′ il gol che ha deciso una partita solo intensa, con poche occasioni. Il Bologna è in crescita, peccato per la Champions

Si ferma ad 8 il record (incredibile) della Fiorentina di Palladino, oggi assente in campo per l’improvvisa scomparsa di sua madre Rosa. I Viola cadono in casa del Bologna di Italiano (1-0) sempre più in crescita: nonostante le assenze di Zirkzee e Calafiori e in buona sostanza anche di Ferguson (non ancora tornato ai suoi fasti), l’ex allenatore degli ospiti sta ridando dignità alle partite in campionato dei rossoblù. Peccato per la Champions, il cui risultato inciderà abbastanza pesantemente sul ranking che potrebbe garantire alle squadre italiane il quinto posto come requisito di accesso al prossimo torneo 25/26.

La Fiorentina che sbatte sul proprio passato

Jens Odgaard takes the lead with this goal Bologna 1-0 Fiorentinapic.twitter.com/uiUEMOGcVE — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 15, 2024

È nel secondo tempo che il Bologna decide di vincerla. Pronti-via e Castro (attaccante veramente interessante) stampa sul palo la sua conclusione. Pochi minuti – è il 59′ – e il Bologna passa con Odgaard, su un cross di Dominguez forse inizialmente indirizzato al sempre presente Freuler. Destro di prima che batte il portiere della Fiorentina. I Viola erano evidentemente un po’ scarichi, nonostante siano comunque in buona misura riusciti ad essere pericolosi con qualche conclusione. Al 19esimo Kean l’aveva anche sbloccata, ma in evidente fuorigioco. Dopo l’infortunio di Ndoye, Skorupski ci ha messo una pezza prima su Kean e poi su Cataldi. Insomma tanta intensità, occasioni non tantissime. L’ha spuntata chi ha reso possibile quest’intensità per più tempo e chi è più in crescita: evidentemente il Bologna. La Fiorentina deve arrendersi al suo ex allenatore Italiano che, per quanto criticato, sta mostrando di saper portare frutti martellando i suoi giocatori con la sua filosofia.

