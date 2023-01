Palladino: «Questa partita resterà nella storia del Monza»

A Dazn: «Non guardo mai la classifica. Abbiamo iniziato alla grande il 2023 ma dobbiamo pensare alla salvezza, quello è il nostro scudetto».

Dopo la vittoria sulla Juventus allo Stadium, ai microfoni di Dazn l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino. Il Monza ha battuto la Juventus sia all’andata che al ritorno.

«Mi fa piacere la prestazione dei ragazzi, meritano queste vittorie, questa partita resterà nella storia del Monza».

«Abbiamo fatto un bellissimo percorso dal mio arrivo e dalla partita con la Juventus, che fu quella della svolta, ci ha dato entusiasmo, ha tracciato un percorso che ci ha portati a oggi. Ci mancava vincere fuori casa contro una grande, oggi è stata coronata questa prestazione, è stato tutto molto bello, abbiamo fatto una gara perfetta, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto».

Palladino continua:

«Abbiamo lavorato tutta la settimana sulle transizioni negative, sapevamo che la Juve concede anche un po’ di campo e palleggio, si difende bassa e oi riparte a mille all’ora, quando si perde palla il rischio è prendere ripartenze come è successo nel secondo tempo. I ragazzi sono tutti dentro, è questione di mentalità, è un gruppo di ragazzi incredibili, che vogliono stupire ogni giorno sia me che loro stessi, non so dove possiamo arrivare, ma se continuiamo con questo atteggiamento possiamo fare un gran campionato, ma non bisogna snaturarsi e sottovalutare l’avversario, già siamo super concentrati per la partita con la Sampdoria».

«Il gol di Dani Mota? Stiamo lavorando molto su questi movimenti di attacco perché vedevo che ci mancava qualcosa, qualche movimento in attacco e in settimana ho insistito molto su questi movimenti, mettono in difficoltà i difensori. Dani ha fatto una grandissima partita, ma tutti l’hanno fatta, oggi scegliere un giocatore è difficile».

«Come ho sempre detto non guardo mai la classifica, dobbiamo continuare così, il nostro percorso sta andando avanti, abbiamo iniziato alla grande il 2023, sono felice del momento meraviglioso, ma dobbiamo pensare alla salvezza, quello è il nostro scudetto, poi pensiamo al resto, dobbiamo restare concentrati e con i piedi per terra».