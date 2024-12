Sofia Goggia fuoriclasse più forte della sfortuna: 313 giorni dall’infortunio, vince il SuperG

Sofia Goggia sorprende ancora tutti e dopo il secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek sul tracciato del Colorado conquista la vittoria in Super G. Un trionfo che arriva 313 giorni dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per 10 mesi per la frattura a febbraio di tibia e malleolo.

Leggi anche: Goggia: «L’infortunio è stata una mazzata mentale. Da tempo mi seguono psicologi e psichiatre»

Sofia Goggia non ha lasciato spazio alle proprie rivali visti i tempi che ha fatto registrare in discesa: una vera e propria freccia, facendo segnare il secondo, il primo, il quarto e il secondo tempo nei quattro settori della pista che le sono valsi la vittoria straordinaria con un +0.48 sulla solita indomita Gut-Behrami e +0.60 su Huetter. Ma è anche grand’Italia perché si poteva sperare nel trionfo totale delle nostre atlete, che per molto tempo hanno ricoperto le migliori posizioni in classifica, e che comunque hanno chiuso in 4 nella top10 finale, con il 5° posto di Federica Brignone, il sesto di Marta Bassino e il 9° Elena Curtoni.