Il City di Guardiola perde il derby di Manchester negli ultimi tre minuti

Il City di Guardiola perde anche il derby di Manchester: ottava sconfitta nelle ultime undici partite

È finito 2-1 per lo United il derby di Manchester. Per il City di Guardiola è notte fonda: ottava sconfitta nelle ultime undici partite in tutte le competizioni. Adesso la squadra di Guardiola è quinta in classifica con 27 punti, a meno nove dal Liverpool capolista.

È stata una sconfitta che brucia. Fino al minuto 88 la squadra di Guardiola era in vantaggio grazie a una rete di Gvardiol. Lo United però non ha rubato nulla. Ha attaccato. Ha creato di più e poi ha prima pareggiato su rigore con Bruno Fernandes (al minuto 88) e poi ha segnato con Diallo al 90esimo.

Scrive il Guardian:

Ottava sconfitta in undici partite in tutte le competizioni per il Manchester City. Notevole. Ha segnato in modo fortunoso, grazie a un cross abbondantemente deviato e oltre al gol non hanno creato nulla. Non hanno effettuato un solo tiro in porta nel secondo tempo. Lo United non ha fatto molto di più, è difficile sostenere che meritavano di vincere, ma di certo non meritavano di perdere. Diallo a volte è stato frustrante ma è stato coinvolto in quasi tutte le azioni migliori dello United, comprese le due che in tre minuti hanno cambiato la partita.

