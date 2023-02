Il Monza riscatterà Petagna dal Napoli a fine stagione (Gazzetta)

Il riscatto diventerà obbligatorio con la salvezza del club lombardo. Quindi, nella casse del club partenopeo entrerà una cifra che si aggira intorno ai 10.5 milioni.

Andrea Petagna è stato ceduto in estate dal Napoli al Monza. L’attaccante ha raggiunto una seconda giovinezza, mettendo a segno diversi gol pesanti. Non a caso, il calciatore sarà riscattato dal club lombardo, vista anche una possibile condizione legata al rendimento della squadra al finire della stagione.

Il Napoli e il Monza hanno concluso l’affare riguardante Andrea Petagna in estate. L’attaccante non farà ritorno in Campania, nonostante sia stato acquistato con la formula del prestito oneroso (2.5 milioni di euro). Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il riscatto diventerà obbligatorio con la salvezza del club lombardo. Quindi, nella casse del club partenopeo entrerà una cifra che si aggira intorno ai 10.5 milioni. In questa stagione Petagna ha segnato 3 gol in 17 presenze in tutte le competizioni.

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo:

“Infatti il Monza ha acquistato con prestito oneroso di 2,5 milioni il centravanti Andrea Petagna. Il diritto di riscatto, fissato a 10,5 milioni, diventerà obbligo in caso di salvezza del club brianzolo. E diciamo che siamo ben oltre la metà dell’opera. Inoltre il Napoli si è garantito un bonus ulteriore di un milione di euro, per due ulteriori stagioni, nel caso la squadra di Berlusconi e Galliani si salvasse nel massimo campionato anche nel 2023-24 e nel 2024-25”.

ilnapolista © riproduzione riservata