Spuntano a Francoforte adesivi razzisti contro i tifosi del Napoli

Degli adesivi a sfondo razzista nei confronti dei tifosi del Napoli sono stati trovati a Francoforte. Alcuni tifosi della squadra tedesca hanno ben pensato di tappezzare la città, alla vigila della sfida con i partenopei, di adesivi contro la tifoseria del Napoli. Tra questi ce n’è uno in particolare dove si legge: ‘Terroni di me**a’. Il clima tra le due tifoserie è molto delicato visto anche il gemellaggio dell’Eintracht con i tifosi dell’Atalanta.

La polizia locale è in stato d’allerta da giorni e sono state vietate le coreografie nelle curve della Deutsche Bank Arena, in cui non potrà andare in scena il previsto spettacolo pirotecnico. Repubblica riporta che ci sono state tensioni vicino a dei ristoranti con i tifosi di casa speranzosi di trovare qualche napoletano.

Quest’oggi arriveranno i tifosi del Napoli con i voli charter che stanno portando in Germania i 2600 sostenitori della squadra di Luciano Spalletti, la cui marcia di trasferimento dall’aeroporto allo stadio avverrà con la scorta di un centinaio di agenti, per fugare il timore di agguati. Il Napoli fa sognare e per questo si sono mobilitati anche i tifosi residenti in Germania, con almeno altri tremila sostenitori azzurri che saranno sparpagliati stasera in altri settori dello stadio, mischiati a quelli tedeschi.

