Atalanta: Hateboer si è rotto il crociato, stagione finita

L’Atalanta si sveglia con una brutta notizia dopo la vittoria in casa della Lazio per 2-0: c’è lesione al crociato anteriore di Hateboer, chiudendo di fatto anticipatamente la stagione. Una brutta mazzate per l’olandese, e per Gasperini, che dopo due anni di luci e ombre sembrava essere tornato l’esterno devastante che si era visto nella stagione 2018/19.

Nel comunicato dell’Atalanta si legge:

“Atalanta B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

