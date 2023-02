Sindaco La Spezia: «Da Napoli nessuno si è scusato per la guerriglia provocata lo scorso maggio»

A Tuttosport: «Dopo aver devastato la curva ed un quartiere non penso che ci si debba offendere per qualche battuta o sfottò. E’ stata una pagina vergognosa per i napoletani».

Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sugli insulti razzisti ricevuti da Kostic durante Spezia-Juventus, tirando in ballo anche i tifosi del Napoli. Di seguito il sindaco di La Spezia:

«La società resta amareggiata di finire sulle cronache, ma detto questo dopo la guerriglia di maggio dei tifosi napoletani, che hanno devastato curva ed un quartiere, non penso che ci si debba offendere per qualche battuta o sfottò. Rivedetevi le immagini della guerriglia, altro non è, creata dai tifosi del Napoli a suo tempo: concittadini picchiati da gente scesa da pulmini, pronti con cinture e corpi contundenti a fare del male. Io penso che sia stata una pagina vergognosa per i napoletani. Mai chiesto scusa per altro. Io deprecai invece altre situazioni».

Inoltre, Peracchini, ha aggiunto:

«Da Napoli non ho sentito una voce ed una riga di scuse. Ma non esageriamo nel raccontare: un conto sono quei fatti, un altro Kostic, un professionista che guadagna milioni di euro, che poteva tranquillamente risparmiarsi alcune cose. È stato sgradevole, lui ha fatto ripetutamente un gesto sotto la curva».

Conclude parlando dei comportamenti allo stadio:

«Se li prendi in giro con l’indice, è chiaro che qualcosa succede. Gli stadi non sono l’evoluzione moderna del Colosseo, andateci solo per fare il tifo. Cosa c’entrano il razzismo e tante altre cose, si facciano percorsi di educazione: vedo cose succedere anche in Parlamento, e certi comportamenti vengono legittimati. Quindi ti senti autorizzato di farlo ovunque».

