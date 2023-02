Spezia-Juventus: cori razzisti a Kostic (Video)

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, due dipendenti dello Spezia Calcio invece stanno per presentare una denuncia per lancio di urina dal settore juventino

Il giocatore serbo della Juventus, Filip Kostic, è stato oggetto di cori razzisti durante la partita di ieri contro lo Spezia allo stadio Picco. L’esterno serbo è stato accompagnato all’uscita mentre la tifoseria spezzina gli rifilava cori razzisti. Quello che i social hanno reso pubblico, con un video girato dalla stessa prospettiva della curva, è che in quel “rumore” ci fossero offese di tutti i tipi tra cui soprattutto insulti a carattere razziale (“zingaro”). Da segnalare la reazione dell’ex Eintracht, prima con un saluto ironico con la mano, poi per tre volte col pollice all’insù senza replicare agli insulti, sempre con grande compostezza. Tifosi dello Spezia che si rendono ancora con questo atto di razzismo verso Kostic nonostante gli omonimi episodi nell’ultima partita in casa contro il Napoli di due settimane fa.

Filip Kostic insulted by Spezia fans last night.pic.twitter.com/vpEZfkYhEZ — Max Statman (@emaxstatman) February 20, 2023

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, due dipendenti dello Spezia Calcio invece stanno per presentare una denuncia contro ignoti. L’accusa è quella di essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di ieri sera al Picco contro la Juventus. I due collaboratori, un uomo e una donna, in servizio presso l’impianto ligure, si trovavano ai piedi del settore ospiti occupato dai tifosi juventini: riferiscono di essere stati colpiti da un liquido e avrebbero scorto un uomo che dall’alto stava urinando su di loro. L’episodio è stato confermato dallo stesso club. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio.

